Некоммерческим организациям в Орле выдадут субсидии

В областной столице стартовал конкурс для СО НКО.

В Орле стартовал прием заявок от участников конкурса на предоставление субсидий из бюджета города социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО). Соответствующее постановление издал мэр Юрий Парахин. Прием заявок продлится по 1 марта 2024 года включительно. Напомним, что такой конкурс проводится ежегодно в соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». В этом году для участия в нем необходимо предоставить в управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла заявку по типовой форме.

Участниками могут быть СО НКО, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие деятельность на территории города Орла. Одна организация может подать только одну заявку, в состав которой может быть включен только один проект. Запрашиваемый СО НКО размер субсидии в 2024 году не может превышать 90 тысяч рублей. Описание проекта в заявке должно включать в себя: характеристику ситуации на начало реализации, описание проблемы, решению которой посвящен проект, обоснование его социальной значимости, цели, задачи и механизм реализации, ожидаемые результаты, информацию об организациях, участвующих в финансировании, смету (предусматривающую обязательство СО НКО о софинансировании проекта в размере не менее 10 процентов) с обоснованием предполагаемых расходов.

Субсидии в 2024 году не положены СО НКО, находящимся в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства или приостановления деятельности, имеющим просроченную задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетную систему РФ, работающим менее одного года до даты подачи заявки, попавшимся на нецелевом использовании бюджетных субсидий. Кроме того, соискатели не должны иметь в составе своих учредителей политические партии, в их уставе не должны упоминаться наименования политических партий, они не должны получать пожертвования от политических партий.

Субсидии не дадут иностранным юридическим лицам, в том числе оффшорным. Имеется и несколько других ограничений. По традиции, участниками конкурса не могут быть государственные корпорации и компании, политические партии, государственные и муниципальные учреждения, общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами, некоммерческие организации, представители которых являются членами конкурсной комиссии. Также СО НКО не должна находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

ИА «Орелград»