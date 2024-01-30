На Орловщине ухудшилась статистика по респираторным заболеваниям

30.1.2024 | 18:03 Медицина, Новости

Количество обращений выросло на 5,1%.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области. Изменения зафиксированы за последнюю календарную неделю.

Всего за данный период зафиксировано 6158 обращений к врачам по поводу ОРВИ, гриппа и коронавируса. 51,8% обратившихся – это дети в возрасте до 14 лет.

При этом заболеваемость новой коронавирусной инфекцией санитарные врачи считают низкой. За семь дней зафиксировано 220 случаев (или по 31,43 случая на каждые 100 тысяч населения области). Это соответствует данным предыдущей недели.

«Управление Роспотребнадзора по Орловской области обращает внимание на недопустимость самолечения», – заявили в пресс-службе ведомства. При появлении симптомов респираторной инфекции необходимо обратиться за профессиональной медицинской помощью и получить рекомендации по лечению, а также по проведению экстренной профилактики для других членов семьи.

ИА «Орелград»


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