В орловском магазине нашли «сливочное» масло из консерванта

В Орловскую область сомнительный продукт поступил из Подмосковья.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, на основании полученных результатов лабораторных исследований принято решение о признании недействительной декларации о соответствии производителя – компании «МОДУС» из Московской области. Дело в том, что орловские эксперты проверили сливочное масло, которое, судя по маркировке, было произведено в ноябре 2023 года указанным предприятием. Продукт продавался в одном из магазинов Кромского района.

Образцы были отобраны в рамках реализации полномочий Россельхознадзора по выявлению и пресечению выпуска в обращение на территорию Таможенного союза некачественной продукции. Исследование провели эксперты Орловской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». Согласно протоколу испытаний, установлено несоответствие продукта требованиям технических регламентов Таможенного союза.

«В образце обнаружено наличие β-ситостерина, кампестерина, стигмастерина, – сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора. – Их присутствие в масле сливочном свидетельствует об использовании при изготовлении его немолочных видов сырья. Также установлено наличие массовой доли сорбиновой кислоты. То есть в сливочном масле содержался консервант, которого в норме не должно быть в продукции. Также установлено несоответствие продукции по ряду показателей качества».

Тем временем в Орловской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» сообщили, что за период с 9 по 23 января текущего года в отдел пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы поступило 9 проб молока коровьего сырого. Специалистами отдела было проведено 32 исследования поступивших проб на показатели качества и безопасности: запах и вкус, консистенция, цвет, содержание соматических клеток, бактериальная обсемененность, наличие бактерий рода «Сальмонелла» и ингибирующих веществ. По результатам исследований было установлено, что все образцы соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».

ИА «Орелград»