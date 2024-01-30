В Орле заключённого будут судить за татуировки

Ранее его привлекали к ответственности по этому поводу.

Новость сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области.

Дело возбуждено по 1 части 282.4 статьи УК РФ (публичное демонстрирование символики экстремистской организации). Подозреваемый – 33-хлетний житель области.

Известно, что на его тело нанесены татуировки с символикой некоего экстремистского общественного объединения, запрещённого в России. Установлено, что орловец демонстрировал их посторонним лицам в период с июля по сентябрь 2023 года. Это происходило в Свердловском районе в общественных местах, а также в СИЗО №1 Орла, где он отбывал наказание.

«Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Однако тогда его классифицировали как административное.

В настоящее время в рамках дела для сбора доказательств проводится необходимый комплекс следственных и процессуальных действий.

ИА «Орелград»