Орловцам предложили сформировать программу кандидату в президенты  

Председатель ЛДПР ждет информации о проблемах в регионах и их возможном решении.

Старт Всероссийскому опросу населения дан 17 января. Он проводится в рамках предвыборной кампании кандидата в президенты от ЛДПР Леонида Слуцкого. В исследовании могут принять участие граждане старше 18 лет.

Партийцы ожидают, что опрос заинтересует не менее миллиона человек и они отразят реалии жизни как в крупных городах, так и отдаленных населенных пунктах. Пройти опрос можно по ссылке, а также в реготделениях ЛДПР, на встречах, например, с депутатами Госдумы.

Результаты исследования намерены презентовать 13 февраля. Они лягут в основу «народной» программы кандидата в президенты.

ИА “Орелград”