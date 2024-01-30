На Орловщине ищут перевозчиков на семь межрайонных маршрутов

30.1.2024 | 12:00 Новости, Общество

Итоги подведут 25 марта.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Соответствующую информацию разметили на портале Орловской области. Конкурс проводит региональный Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.

Речь идет о межмуниципальных (трёхзначных) маршрутах

  • «Орел – Красная Роща»,
  • «Кромы – Красавка»,
  • «Орел – Красавка»,
  • «Орел – Гнилец»,
  • «Кромы – Гнилец»,
  • «Орел – Богородское»
  • и «Орел –Дмитровск».

На последний из них нужно будет предоставить четыре автобуса. На остальные – по одному.

Претендовать на работу на данных направлениях могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также участники договоров простого товарищества. Заявки принимаются до 22 февраля.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования