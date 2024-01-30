На Орловщине ищут перевозчиков на семь межрайонных маршрутов

Итоги подведут 25 марта.
Соответствующую информацию разметили на портале Орловской области. Конкурс проводит региональный Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.
Речь идет о межмуниципальных (трёхзначных) маршрутах
- «Орел – Красная Роща»,
- «Кромы – Красавка»,
- «Орел – Красавка»,
- «Орел – Гнилец»,
- «Кромы – Гнилец»,
- «Орел – Богородское»
- и «Орел –Дмитровск».
На последний из них нужно будет предоставить четыре автобуса. На остальные – по одному.
Претендовать на работу на данных направлениях могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также участники договоров простого товарищества. Заявки принимаются до 22 февраля.
ИА «Орелград»