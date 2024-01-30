На Орловщине ищут перевозчиков на семь межрайонных маршрутов

Итоги подведут 25 марта.

Соответствующую информацию разметили на портале Орловской области. Конкурс проводит региональный Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.

Речь идет о межмуниципальных (трёхзначных) маршрутах

«Орел – Красная Роща»,

«Кромы – Красавка»,

«Орел – Красавка»,

«Орел – Гнилец»,

«Кромы – Гнилец»,

«Орел – Богородское»

и «Орел –Дмитровск».

На последний из них нужно будет предоставить четыре автобуса. На остальные – по одному.

Претендовать на работу на данных направлениях могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также участники договоров простого товарищества. Заявки принимаются до 22 февраля.

ИА «Орелград»