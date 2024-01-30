Орловская область перейдёт с пескосолянки на реагенты

Об этом рассказал губернатор.

Андрей Клычков обратился к теме зимней уборки улиц во время последнего прямого эфира в социальных сетях.

«Продолжаем работу по тротуарам… Мы действительно купили большее количество техники, чем было раньше, для того чтобы убирать», – заверил орловцев губернатор.

Однако власти подвела погода. «Ну и гололёд. У нас давно не было такого гололёда», – посетовал Клычков. По его словам, в обозримом будущем предприятия, которые занимаются уборкой, будут переходить с пескосоляной смеси на химические реагенты. Скорее всего, это произойдёт уже в следующем зимнем сезоне.

«Пескосолянка не даёт такого эффекта, как хотят жители, чтобы это было сразу, всё растаяло, и на следующий день уже ничего нет. Всё-таки пескосолянка – это наш с вами старый, проверенный способ, но не столь эффективно работает, быстро», – объяснил глава исполнительной власти региона.

К слову, накануне в Орле пескосоляной смесью обработали тротуары на 28 улицах. В том числе – на площади и улице Ленина, Горького, Октябрьской, Пионерской и других.

ИА «Орелград»