В мэрии Орла рассказали о ремонте Комсомольской

30.1.2024 | 13:03 ЖКХ, Новости

Его пообещали продолжить.

Напомним, масштабные работы велись в минувшем году на отрезке между перекрёстками с Карачевским и Кромским шоссе. Их выполняло ООО «МонолитСтрой».

Однако подрядчик затянул с окончанием ремонта. Крайние сроки неоднократно переносились. На минувшей неделе стало известно, что контракт на ремонт Комсомольской расторгнут по соглашению сторон.

Ситуация немного прояснилась во время последнего прямого эфира губернатора Андрея Клычкова. В комментариях один из пользователей поинтересовался дальнейшей судьбой улицы. Ему ответили с официального аккаунта администрации Орла.

«Работы по благоустройству улицы Комсомольской продолжатся при наступлении благоприятных погодных условий (ориентировочно 2 квартал этого года)», – пояснили представители городских властей.

Отрезок улицы, который должны были привести в порядок, составляет 850 метров. Известно, что «МонолитСтрой» исполнил свои обязательства на 313 миллион 961 тысячу 548 рублей и 2 копейки (и уже получил эту сумму).

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ИА «Орелград»


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