Орловца осудили за избиение подростка

Инцидент произошёл в Глазуновке.

Подробности рассказали в прокуратуре Орловской области.

Как установил суд, в июне 2023 года местный житель, находясь в центральном парке райцентра, вступил в конфликт с несовершеннолетним. Орловец, используя незначительный повод и действуя из хулиганских побуждений, нанёс подростку несколько ударов в лицо. Нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Глазуновский районный суд признал мужчину виновным по статье 116 УК РФ (побои, совершённые из хулиганских побуждений). Ему назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Также суд удовлетворил иск о взыскании морального вреда, предъявленный прокуратурой в интересах потерпевшего.

Ранее стало известно, что орловчанку крупно оштрафовали за мошенничество с выплатами.

ИА «Орелград»