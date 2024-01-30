Орловца осудили за избиение подростка

Инцидент произошёл в Глазуновке.
Подробности рассказали в прокуратуре Орловской области.
Как установил суд, в июне 2023 года местный житель, находясь в центральном парке райцентра, вступил в конфликт с несовершеннолетним. Орловец, используя незначительный повод и действуя из хулиганских побуждений, нанёс подростку несколько ударов в лицо. Нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.
Глазуновский районный суд признал мужчину виновным по статье 116 УК РФ (побои, совершённые из хулиганских побуждений). Ему назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.
Также суд удовлетворил иск о взыскании морального вреда, предъявленный прокуратурой в интересах потерпевшего.
Ранее стало известно, что орловчанку крупно оштрафовали за мошенничество с выплатами.
ИА «Орелград»