За год на Орловщине собрали почти 52 миллиарда рублей налогов

Платежи по сравнению с предыдущим годом увеличились на 7 миллиардов рублей.

Управление Федеральной налоговой службы России по Орловской области озвучило данные о сборе налоговых платежей за 2023 год. Согласно обнародованной информации, в целом в отчетном периоде времени в консолидированный бюджет Российской Федерации было собрано более 52,7 миллиарда рублей. По сравнению с 2022 годом объем платежей увеличился на 15,4 процента, или на 7 миллиардов рублей.

«При этом поступления в федеральный бюджет составили более 14 миллиардов рублей, что на 27,8 процента больше, чем годом ранее, – отметили в региональном Управлении ФНС. – В территориальный бюджет было мобилизовано около 38,7 миллиарда рублей с превышением на 11,5 процента объема поступлений 2022 года».

Озвучили в областной налоговой службе и статистику по сборам в государственные внебюджетные фонды. Напомним, вот уже несколько лет главным администратором таких доходов является налоговая служба. Согласно ведомственной статистике, в 2023 году на территории Орловской области было собрано более 26,8 миллиарда рублей в виде взносов на обязательное социальное страхование. По сравнению с 2022 годом объем таких платежей увеличился на 19,5 процента, или на 4,4 миллиарда рублей.

Ранее УФНС сообщила о том, что все больше жителей Орловской области отчитываются о своих доходах в режиме онлайн. Так, в 2023 году они представили более 73 тысяч деклараций о доходах, из них почти 55 тысяч были сданы в электронном виде, с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Кроме того, более 9 тысяч деклараций орловцы направили налоговикам через МФЦ. А с начала текущего года стартовала декларационная кампания, в рамках которой необходимо отчитаться о доходах, полученных в 2023 году.

«Подать декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо, например, если была продана недвижимость (жилые дома, квартиры, комнаты, садовые дома или земельные участки), находившаяся в собственности меньше минимального срока владения и стоимостью больше 1 миллиона рублей или иное имущество (транспорт, гаражи и т.д.) стоимостью более 250 тысяч рублей; если получали дорогие подарки не от близких родственников, выиграли небольшую сумму в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников, – напомнили в УФНС. – Кроме того, отчитаться о доходах должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой. Отчитаться о доходах следует не позднее 2 мая текущего года (с учетом переноса выходных и праздничных дней). Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо не позднее 15 июля 2024 года».

ИА «Орелград»