Развитие гражданского общества обойдется в 727 миллионов рублей

В Орловской области продлено действие целевой государственной программы.

Правительство Орловской области продлило по 2029 год действие государственной программы «Повышение эффективности государственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества». Общий объем ее финансирования составит 727,15 миллиона рублей. Он был увеличен – ранее на программу планировалось потратить 625,8 миллиона рублей. У нее также появился второй этап, который и будет реализован в период с 2024 по 2029 годы.

Документом поставлено несколько стратегических целей. Одна из них заключается в повышении эффективности государственного и муниципального управления в Орловской области, а также в поддержке институтов гражданского общества. Вторая цель – повышение уровня консолидации гражданского общества. Для достижения первой цели планируется решить несколько задач. В частности, будет продолжена практика повышения квалификации муниципальных и государственных служащих за казенный счет. В рамках дополнительного профессионального образования их также будут обучать по программам в сфере противодействия коррупции.

Кроме того, предусмотрено ежегодное проведение социологических исследований для оценки уровня коррупции в Орловской области. Запланировано повышение эффективности форм государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), повышение уровня общей профессиональной компетентности и правовой культуры организаторов выборов, электоральной активности граждан, в том числе укрепление доверия граждан к деятельности избирательных комиссий Орловской области.

«Опыт прошедших избирательных кампаний, особенно на региональном и местном уровнях, показывает, что основными проблемами современной избирательной системы остаются низкий уровень правовой культуры избирателей, недостаточная юридическая и организационно-техническая подготовка участников избирательного процесса. Сохраняется проблема формирования у граждан устойчивого представления о выборах как о демократической электоральной процедуре, повышения интереса к избирательному процессу в целом», – говорится в паспорте программы.

Предусматривается документом и увеличение уровня общероссийской гражданской идентичности. В данном случае власти говорят, что в Орловской области существует взаимное доброжелательное отношение друг к другу людей различных национальностей и вероисповеданий, усиливается значение национальных общественных объединений, проводятся мероприятия по социальной и культурной адаптации иностранных граждан.

«Этнокультурные и общественные объединения, религиозные организации вовлекаются в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога, укреплению традиционных для российской культуры ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости», – сказано в программе.

ИА «Орелград»