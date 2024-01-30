Орловские аграрии нарушили правила применения пестицидов

Сразу десять хозяйствующих субъектов попались на нарушениях.

В Орловской области сразу десять хозяйствующих субъектов получили предостережения за нарушение регламентов применения пестицидов и агрохимикатов. В списке, обнародованном пресс-службой Территориального управления Россельхознадзора, присутствуют три организации, а также главы крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальные предприниматели. Как пояснили в ведомстве, нарушения выразились в размещении в газете «Сельская новь» Свердловского района оповещений о проведении химических обработок сельскохозяйственных культур пестицидами несвоевременно и не в полном объеме.

Тем самым, считают проверяющие, фермеры и организации нарушили требования сразу двух федеральных законов – «О пчеловодстве в Российской Федерации» и «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Кстати, нарушения были выявлены в рамках федерального государственного контроля в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Специалисты ведомства провели контрольные мероприятия без взаимодействия с хозяйствующими субъектами. Проще говоря, внимательно изучили объявления в прессе о проведении химических обработок сельскохозяйственных культур.

Напомним, что проведенная с нарушением правил химическая обработка полей может привести к массовому мору пчел на близлежащих пасеках. «По факту нарушения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов вышеуказанным хозяйствующим субъектам выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований действующего законодательства РФ», – подытожили в ТУ Россельхознадзора.

К слову, за 9 месяцев 2023 года Управлением Россельхознадзора в Орловской области при осуществлении государственного контроля в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами было проведено 551 контрольно-надзорное мероприятие, в основном без взаимодействия с хозяйствующими субъектами. Было выявлено 532 нарушение регламентов. Наиболее часто встречающимися нарушениями стали отсутствие должного оповещения жителей и владельцев пасек о проведении обработок ядохимикатами. Также выявлялись случаи применения препарата не на той культуре, что предусмотрена государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, превышение нормы расхода препаратов.

ИА «Орелград»