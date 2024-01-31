Чиновники даже по суду не стали ремонтировать школьные маршруты

Они попросили суд об отсрочке сроков ремонта, сославшись на отсутствие денег.

Новодеревеньковский районный суд рассмотрел заявление об отсрочке исполнения решения предыдущего суда, которое подали власти орловского райцентра Хомутово. Как пояснили в пресс-службе суда, ранее Новодеревеньковская межрайонная прокуратура провела проверку и выяснила, что покрытие нескольких местных дорог имеет дефекты и не отвечает требованиям ГОСТа. Более того, оказалось, что по этим дорогам пролегают школьные маршруты. Поскольку приводить дороги в порядок добровольно чиновники не стали, прокуратура подала в суд исковое заявление.

Оно было удовлетворено: администрацию поселка обязали провести ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог, по которым проходят школьные маршруты, и привести их в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017. Кстати, этим ГОСТом предусмотрены сроки устранения дорожных дефектов, составляющие не более 20 суток. Суд посчитал, что с учетом срока для вступления решения в законную силу, этого было достаточно для устранения дефектов. Кроме того, суд акцентировал внимание на том, что по дорогам походят школьные маршруты, что «имеет повышенную значимость при исполнении решения суда».

Словом, решение вступило в силу, исполнительный лист был направлен в службу судебных приставов. С тех пор прошло полтора года, но дороги до сих пор не отремонтированы. Более того, уже сейчас администрация Хомутово обратилась в суд с заявлением об отсрочке исполнения решения полуторагодовой давности. Чиновники указали в нем, что «исполнить данное решение не представляется возможным в связи с недостаточностью денежных средств в бюджете городского поселения и неблагоприятными погодными условиями».

Суд это заявление рассмотрел, но в предоставлении отсрочки отказал. Прежде всего, чиновникам вновь напомнили о том, что ремонт дорог, по которым проходят школьные маршруты, является приоритетным. Он должен производиться в кратчайшие сроки. Чиновникам было отведено на это 20 суток, а прошло уже полтора года. Суд указал, что в новом заседании они не представили «доказательств принятия эффективных, действенных мер, направленных на исполнение судебного решения». А отсутствие денежных средств в бюджете городского поселения не может являться основанием для неисполнения решения суда.

С момента вступления решения в законную силу, то есть за полтора года, были проведены только «действия о включении ремонта автодороги в муниципальную программу «Содержание и проведение текущего ремонта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Новодеревеньковского района в 2022-2024 годы». Да и то, как говорят в пресс-службе суда, подтверждающих это документов чиновники не предоставили. В результате суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявления об отсрочке исполнения решения. Однако вопрос о том, отремонтируют ли дороги со школьными маршрутами, похоже, остается открытым.

ИА «Орелград»