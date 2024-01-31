Орловских детей разрешили помещать под надзор

Новые правила начали действовать в Орловской области.

В Орловской области начал действовать «Порядок выдачи направления для помещения детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Соответствующий приказ ранее был издан департаментом социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости в соответствии со статьей 155.1 Семейного кодекса РФ. Новые правила касаются, в частности, детей, чьи родители, усыновители либо опекуны и попечители по уважительным причинам временно не могут исполнять свои родительские обязанности.

Выдача направления производится указанным выше департаментом. Основанием для помещения ребенка в организацию для детей-сирот является ходатайство органа опеки и попечительства: о помещении под надзор ребенка-сироты; о временном помещении в организацию для детей-сирот ребенка по заявлению законных представителей на период, когда законные представители по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка; о временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот до принятия органом опеки и попечительства акта о помещении ребенка-сироты под надзор.

В ходатайстве обязательно должны быть указаны основания принятия решения о помещении ребенка под надзор. В частности, должны указываться обстоятельства выявления ребенка и меры, предпринимаемые органом опеки попечительства для его помещения под надзор. Также предоставляется акт органа опеки попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот.

ИА «Орелград»