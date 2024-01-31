Лидер ЛДПР предложил списать долги регионов

Практику, которой пользуются зарубежные страны, можно применять к своим субъектам, уверен политик.

Тему Леонид Слуцкий поднял в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород. По его мнению, необходимо списать все долги регионов перед Федерацией. Это позволит субъектам «свободно дышать».

«Регионы смогут развиваться, только имея собственные ресурсы, в первую очередь, деньги», – констатировал Слуцкий.

Политик подчеркнул, что деньги, по сути, перекладываются из кармана в карман, однако они могут уже сейчас работать на развитие.

«Регионы закладывают в бюджет на погашение долгов сотни миллионов рублей в год. Почему мы можем списывать долги зарубежным странам, а своим регионам не можем?»

Леонид Слуцкий обсудил идею с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Политик увидел поддержку со стороны главы крупного и успешно развивающегося региона.

«Будем решать задачу на федеральном уровне», – пообещал председатель ЛДПР.

Списание долгов будет очень актуально для Орловщины. Госдолг Орловской области на 1 января 2024 года превышает 23,84 млрд рублей. Вся сумма – это кредиты федерального бюджета. Руководитель фракции ЛДПР в Орловском областном Совете Владислав Числов отметил, что если предложение председателя партии будет поддержано, то это станет хорошим экономическим толчком для субъекта.

«Мы сможем расширить статьи регионального бюджета на финансирование здравоохранения, образования и других социально значимых проектов», – прокомментировал Владислав Числов.

ИА “Орелград”