В эту пятницу Орёл посетит министр спорта РФ

Олег Матыцин приедет в наш регион впервые.

Об этом сообщает портал «Орёлтаймс», ссылаясь на собственные источники. По данным СМИ, визит запланирован на 2 февраля.

Также известно, что в рамках данной поездки Матицын примет участие в открытии крытого манежа на стадионе имени Ленина. Ранее «Орёлград», в ответе на официальный запрос, заверили, что данный объект заработает на полную мощность после 1 февраля текущего года.

Олег Матыцин занимает свою нынешнюю должность с 2020 года. Также на данный момент он является президентом Международной федерации студенческого спорта, хотя и приостановил эту свою деятельность из-за западных санкций.

Этот визит Матицына в Орловскую область будет первым.

ИА «Орелград»