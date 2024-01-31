В Орловской области вскрыли 300 нарушений трудовых прав

Большинство нарушений работодатели оперативно устранили в добровольном порядке.

Федерация профсоюзов Орловской области (ФПОО) представила обширный доклад о своей деятельности в минувшем году. Среди прочего был озвучен вопрос соблюдения трудовых прав. Как следует из отчета, такая работа осуществлялась в рамках предоставленных законодательством Российской Федерации полномочий во взаимодействии с выборными органами профсоюзных организаций различного уровня. Функции профсоюзного контроля обеспечивает правовая инспекция труда ФПОО.

Судя по приведенной статистике, в ее состав входят четыре штатных и три иных юриста, работающих в профсоюзных органах, 18 внештатных правовых инспекторов труда ФПОО, а также 38 внештатных правовых инспекторов труда, состоящих на учете в Орловской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. Сообщается, что все они совместными усилиями провели в 2023 году более 200 проверок соблюдения законодательства о труде. В результате было выявлено около 300 нарушений трудового законодательства, большинство из которых были устранены работодателями в добровольном порядке.

«Федерация профсоюзов Орловской области, членские организации осуществляли ряд направлений правозащитной работы, – сообщает также ФПОО. – Проводимый прием членов профсоюзов позволил в целом принять до 2000 человек и рассмотреть около 500 жалоб и других письменных обращений граждан. Профорганами и первичными профсоюзными организациями оказывается помощь членам профсоюзов в оформлении необходимых документов».

В частности, это были документы для обращения в комиссии по трудовым спорам и суды. Также профсоюзы помогали в разработке коллективных договоров и соглашений. С участием правовых инспекторов труда и иных юристов профсоюзного актива в 2023 году обжаловались в суд незаконные, по мнению ФПОО, решения Отделения фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по Орловской области, в частности, по отказу в назначении работающим гражданам досрочной трудовой пенсии, а также по незаконному увольнению работника. С участием профсоюзных юристов иски были полностью удовлетворены, подчеркнули в Федерации профсоюзов.

ИА «Орелград»