Общественный совет при орловском облсовете избрал нового главу

Орган возглавил Андрей Пашин.

Нового председателя избрали единогласно на очередном заседании Общественного совета. Ранее его возглавлял Валерий Савин. Однако он сам сложил с себя эти полномочия, а также вышел из состава данного органа.

В декабре минувшего года Андрей Пашин был назначен первым проректором ОГУ имени Тургенева. Также в опорном вузе он заведует кафедрой конституционного, административного и финансового права.

Заседание состоялось в день седьмой годовщины подписания распоряжения о создании Общественного совета при Орловском областном Совете народных депутатов.

Участники встречи обсудили ряд вопросов, в том числе, поправки в региональный закон «О транспортном налоге». Авторы законопроекте предлагают полностью освободить от данного вида налогов бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто, проживающих на территории области. Сейчас такие граждане выплачивают половину от всей суммы.

ИА «Орелград»