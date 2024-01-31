Общественный совет при орловском облсовете избрал нового главу

31.1.2024 | 11:00 Новости, Общество

Орган возглавил Андрей Пашин.

Фото: oreluniver.ru

Нового председателя избрали единогласно на очередном заседании Общественного совета. Ранее его возглавлял Валерий Савин. Однако он сам сложил с себя эти полномочия, а также вышел из состава данного органа.

В декабре минувшего года Андрей Пашин был назначен первым проректором ОГУ имени Тургенева. Также в опорном вузе он заведует кафедрой конституционного, административного и финансового права.

Заседание состоялось в день седьмой годовщины подписания распоряжения о создании Общественного совета при Орловском областном Совете народных депутатов.

Участники встречи обсудили ряд вопросов, в том числе, поправки в региональный закон «О транспортном налоге». Авторы законопроекте предлагают полностью освободить от данного вида налогов бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто, проживающих на территории области. Сейчас такие граждане выплачивают половину от всей суммы.

ИА «Орелград»


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