Орловское предприятие обеспечит электричеством «Москву-Сити»

Изделия используют для центра обработки данных.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области, ЦОД в столичном деловом центре планируется полностью запустить уже в текущем году. Группа компаний «ЭнергоПроф», которая работает на Территории опережающего развития «Мценск», производит для проекта блок-контейнеры, предназначенные для энергетического оборудования.

На сегодняшний день компания изготовила и поставила восемь контейнерных электростанций. Каждая из них оборудована дизельным двигателем мощностью 3000 киловольтампер. Они будут работать в параллельном режиме, обеспечивая энергией ИТ-объект на 1100 стоек общей площадью 5500 квадратных метров.

В разработке проектной документации и принятии инженерных решений участвовали инженеры из Орловской области.

Сейчас оборудование испытывают под частичной и полной нагрузкой. Также специалисты проводят проверки слаженной работы всех инженерных систем блок-контейнеров. В испытаниях принимают участие сотрудники ГК «ЭнергоПроф» из Москвы и Мценска.

ИА «Орелград»