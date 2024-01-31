В зоне СВО погиб орловец Владимир Попов

Это случилось на Купянском направлении.

Об этом в соцсетях сообщила депутат горсовета Дмитровска Елена Мигунова.

Владимир Попов родился в Дмитровском районе в 1980-м году. Весной 2023-го он заключил контракт и стал участником специальной военной операции. Орловец исполнял обязанности водителя-механика боевой машины пехоты.

«В тpудный чac oн не пoбoялcя вcтaть нa зaщиту Рoдины, пoкaзaв cебя дoблеcтным вoинoм и пpедaнным пaтpиoтoм cвoей cтpaны. Именнo тaким – чеcтным, cмелым – зaпoмнят егo poдные и дpузья. Он настоящий герой, а герои не умирают, они навсегда останутся в наших сердцах», – написала Мигунова.

Также глубокие соболезнования родным и близким Владимира Попова выразили волонтёры инициативной группы «Своих Не Бросаем ДмитроVск57».

Ранее стало известно, что орловца Александра Перелыгина, погибшего в зоне СВО, представили ко званию Героя России.

ИА «Орелград»