Орловцев приглашают отметить День рождения огнетушителя

31.1.2024 | 17:01 Новости, Общество

МЧС России запускает челлендж.  

7 февраля огнетушителю исполнится 161 год. Участники челленджа должны сфотографироваться с огнетушителем и отправить снимок на почту press@57.mchs.gov.ru, указав имя. Также приветствуются советы, связанные с правилами безопасности, поздравления.

Фото будут размещены в соцсетях чрезвычайного ведомства. Автор самого яркого поздравления, набравшего наибольшее количество лайков, получит в подарок огнетушитель. Также предусмотрены сувениры для активных участников, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

ИА “Орелград”


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