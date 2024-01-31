Орловцев приглашают отметить День рождения огнетушителя

МЧС России запускает челлендж.

7 февраля огнетушителю исполнится 161 год. Участники челленджа должны сфотографироваться с огнетушителем и отправить снимок на почту press@57.mchs.gov.ru, указав имя. Также приветствуются советы, связанные с правилами безопасности, поздравления.

Фото будут размещены в соцсетях чрезвычайного ведомства. Автор самого яркого поздравления, набравшего наибольшее количество лайков, получит в подарок огнетушитель. Также предусмотрены сувениры для активных участников, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

ИА “Орелград”