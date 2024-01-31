Спасатели вытащили орловца из колодца

ЧП случилось в Знаменском районе.

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, инцидент произошёл в селе Ждимир сегодня утром. В службу спасения позвонили около 9 часов 20 минут. Очевидцы рассказали, что местный житель провалился в колодец и не может выбраться.

К месту происшествия отправились сотрудники местной 22-й пожарно-спасательной части. Выяснилось, что потерпевшему 40 лет. Глубина колодца составляла шесть метров, диаметр – один метр. При этом вода поднималась на два метра.

«По счастливой случайности, он упал туда не головой вниз, что спасло ему жизнь», – пояснил начальник караула части Дмитрий Братченков.

В итоге сотруднику МЧС пришлось спуститься вниз и надеть на мужчину спасательную верёвку. Это удалось сделать только с третьей попытки – от долгого пребывания в холодной воде потерпевший ослабел.

Поднять мужчину на поверхность помогли прибывшие медики и полицейские. Вся операция завершилась в течение 15 минут. После этого мужчину донесли до автомобиля «Скорой помощи» и доставили в медучреждение.

ИА «Орелград»