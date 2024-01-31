Орловщина удивила открытками и плясовой гостей выставки «Россия»

На Международной выставке-форуме «Россия» прошел День культуры.

В Москве на ВДНХ продолжает свою работу Международная выставка-форум «Россия», участие в которой принимают все регионы. Это самое массовое событие за последние 30 лет. Форум отличается проведением тематических дней и недель. Так, недавно на выставке прошел День энергетики, а теперь настал черед Дня культуры. Орловскую область на нем представили студенты Орловского государственного института культуры. Как пояснили в ОГИК, тематический день открылся концертом «Культурное сердце России» коллективов ЦФО.

«Концерт показал высочайший уровень исполнителей и значимость традиционных семейных ценностей, – говорят в институте культуры. – Орловский регион представляли студенты ОГИК: плясовая «При долине куст калиновый стоял» в исполнении ансамбля «Живица» (художественный руководитель – Наталья Сафонова-Титова), ансамбль казачьего танца «Раздолье» кафедры хореографии (художественный руководитель – Константин Гладышев)».

Сообщается, что участие в концерте также принимала целая плеяда выпускников орловского института которые сейчас живут и работают в Брянске, Курске, Белгороде, Липецке и других городах и регионах. В ОГИК считают, что сам факт этого доказывает: творческие коллективы ЦФО – это одна большая творческая семья. Еще одним значимым событием стало проведение посткроссинг сессии «Из Орла с любовью», принять участие в которой может любой посетитель стенда Орловской области.

«Всем желающим предложено выбрать открытку с видами города Орла (фотоработы старшего преподавателя Анастасии Мельниковой, преподавателя Александра Авдонина и студентки Виктории Михайловой кафедры режиссуры, мастерства актера и экранных искусств Орловского государственного института культуры) и штемпелем вуза, – уточнили в ОГИК. – Открытку через почтовый ящик бесплатно отправят по любому адресу в РФ».

ИА «Орелград»