В охранной зоне «Дома Толстого» запретили сплошное остекление

Требования к градостроительным регламентам установили областные власти.

Губернатор Андрей Клычков утвердил требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения «Дом, в котором 25-27 сентября 1898 г. бывал Л. Н. Толстой», 1898 г.». Он расположен в Орле на улице Горького, 45-А. Кроме того, губернатор определил режим использования земель в границах охранной зоны и в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Так, в границах охранной зоны разрешена хозяйственная деятельность, направленная на сохранение и восстановление объекта культурного наследия, и снос объектов, не представляющих историко-культурной ценности.

Допускается благоустройство территории в соответствии с исторической и культурной традицией с применением традиционных материалов и малых архитектурных форм. Можно проводить работы по инженерной защите территории, устраивать водоотведение «с целью недопущения попадания ливневых и талых вод на территорию объекта культурного наследия». Но в границах охранной зоны введен и ряд запретов. Под них, к примеру, подпало строительство объектов с превышением высотных параметров и размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Запрещается применение диссонансных объемно-пространственных и архитектурных решений, активных по силуэту и цвету, в том числе использование активных цветовых решений в отделке фасадов, кровельном покрытии, применение сайдинга и искусственных материалов в отделке фасадов. Нельзя применять сплошное остекление более 70 процентов от общей площади фасада. Запрещено использование цветного стекла, применение высоких (более 45 градусов) скатных кровель, башен, шпилей, куполов и иных доминантных элементов в завершениях сооружений.

Наземный и надземный способы прокладки объектов инженерной инфраструктуры (внешних сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации, сети Интернет) тоже оказались в запретном списке, равно как и организация временных открытых парковок. Исключение здесь сделано только для парковок на специально отведенных площадках с расчетным количеством парковочных мест согласно местным нормативам.

Запрещается установка со стороны улиц ограждений из бетонных плит, металлопрофиля, использование ярких цветов в окраске ограждений, любые земляные работы, ведущие к нарушению сложившихся характерных гидрологических условий, то есть к изменению уровня грунтовых вод. Нельзя в охранной зоне размещать взрывоопасные и пожароопасные объекты, объекты с динамическим воздействием, в том числе использовать строительные технологии, создающие динамические нагрузки. В запретный список губернатор также включил организацию необорудованных мест для мусора и размещение рекламных конструкций (за исключением малогабаритных) на территориях открытых пространств, на крышах зданий и вдоль улиц.

ИА «Орелград»