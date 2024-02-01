В Орле защитили права поставщика оборудования для сдачи ГТО

Ни суд, ни антимонопольная служба не нашли в его действиях нарушений.

Как сообщает пресс-служба Орловского УФАС России, Арбитражный суд Орловской области отказал Детско-юношеской спортивной школе в удовлетворении заявления. Учреждение просило суд признать недействительным решение Орловского УФАС, которое ранее отказалось включить столичное общество с ограниченной ответственностью «Производственно-инжиниринговая компания «Прогресс» в реестр недобросовестных поставщиков. Ни суд, ни антимонопольная служба не нашли в действиях поставщика нарушений.

«Суть дела заключалась в следующем, – рассказали в пресс-службе УФАС. – В августе 2022 года на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок было размещено извещение о проведении аукциона на закупку и монтаж оборудования для создания на территориях малых спортивных площадок, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Начальная максимальная цена контракта составляла 3,5 миллиона рублей. Для участия были поданы три заявки, победителем признали ООО «ПИК «Прогресс». Цена контракта составила 2,582 миллиона рублей. Поставщик свои обязательства выполнил. Однако затем между сторонами завязалась активная переписка письменная переписка по вопросам приемки выполненных работ. В результате ДЮСШ отказалась их принимать, а в декабре 2022 года в единой информационной системе опубликовала решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Школа заявила, что «не может осуществить приемку товара и использовать его для целей, для которых он предназначен, ввиду существенного нарушения требований к качеству товара». Поставщик же разместил в единой информационной системе документы о приемке, которые заказчик не подписал. Затем ДЮСШ направила в УФАС документы, попросив включить сведения о столичной фирме в реестр недобросовестных поставщиков.

Обстоятельства закупки проверила специальная комиссия, созданная антимонопольным органом. И она не нашла со стороны поставщика каких-либо недобросовестных действий. Наоборот, и в ходе рассмотрения жалобы, и в дальнейшем в суде было подтверждено, что столичная компания поставила оборудование в установленные сроки и в соответствии с теми техническими характеристиками, которые были указаны в конкурсной документации.

ДЮСШ настаивала на своем и в суде пыталась оспорить решение УФАС, тем самым пытаясь все-таки довести поставщика до «черного списка», попадание в который временно закрывает доступ к государственным закупкам. Однако, как указал суд в своем решении, учреждение так и не обосновало нарушений со стороны подрядчика, которые могли бы позволить включить его в реестр. Поэтому в удовлетворении заявления было отказано, решение УФАС признано законным. Кстати, поставщик тоже подал иск в арбитраж, потребовав взыскать с ДЮСШ задолженность по указанному контракту.

ИА «Орелград»