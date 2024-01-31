Орловский суд рассмотрел иск сестёр погибшего участника СВО

Им пришлось доказывать своё родство.

Неординарное дело слушалось в Хотынецком районном суде. Трое гражданок обратились туда с иском об установлении факта родственных отношений с погибшим участником СВО. Документальное подтверждение родства требовалось для получения права на единовременное пособие.

Как оказалось, будущий участник специальной военной операции родился на территории Украинской ССР. Он отправился на СВО добровольцем. Мужчина погиб в мае минувшего года.

Трое сестёр обратились в войсковую часть за получением единовременного пособия в связи с гибелью брата. Однако им вернули заявление.

Причиной стали проблемы с документами. Свидетельство о рождении добровольца утеряно. При этом российские органы ЗАГС не могут истребовать нужные бумаги с территории Украины, так как в настоящий момент дипломатические отношения между странами разорваны, а почтовый обмен приостановлен.

В итоге женщинам пришлось доказывать своё родство в суде. Исследовав различные источники и материалы, Хотынецкий райсуд подтвердил, что двое из них являются полнородными сёстрами погибшего, а ещё одна – неполнородной. Это признание автоматически даёт орловчанкам право на получение выплаты.

Пока что решение не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Хотынецкого районного суда.

ИА «Орелград»