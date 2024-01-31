В Орле москвича оштрафовали за коммерческий подкуп

Он пытался наладить нелегальные связи с одним из АО.

Как рассказали в Следственном управлении Следственного комитета, житель города Москвы совершил преступление в мае минувшего года. Он передал около 55 тысяч рублей главе конструкторского отдела одного из акционерных обществ. Компания располагалась в Орле.

Мужчина действовал в интересах своего знакомого – индивидуального предпринимателя. Круглая сумма являлась нелегальным гонораром за долгосрочные и беспрепятственные взаимовыгодные финансовые и хозяйственные отношения. Как уточнили в прокуратуре Орловской области, речь шла о заключении подряда на проектные работы с конкретным лицом.

Однако в итоге москвичу предъявили обвинение в уголовном преступлении – коммерческом подкупе. Суд оштрафовал его на 200 тысяч рублей. Также мужчину лишили права заниматься проектными работами на срок восемь месяцев.

Дело рассматривал Мировой судья участка №3 Советского района. Предпринимателя, чьи интересы представлял осуждённый, будут судить в рамках отдельного разбирательства.

ИА «Орелград»