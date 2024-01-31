В Орле на трети Комсомольской улицы запретили остановку

Более 100 знаков от Карачевского шоссе до улицы Кромской.

Схема размещения дорожных знаков утверждена постановлением от 19 января. Документ подписан мэром Орла Юрием Парахиным. Предполагается установка 132 знаков 3.27 «Остановка запрещена». Решение обосновывается в документе обеспечением безопасности дорожного движения.

Управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства поручено внести изменения в Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла. Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя мэра Вадима Ничипорова.

Отметим, аналогично руководство города поступило после ремонта улиц Пионерской и Максима Горького. Там также значительно ограничили парковку.

ИА “Орелград”