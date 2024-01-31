В Орле на трети Комсомольской улицы запретили остановку

31.1.2024 | 9:36 ЖКХ, Новости

Более 100 знаков от Карачевского шоссе до улицы Кромской.

Схема размещения дорожных знаков утверждена постановлением от 19 января. Документ подписан мэром Орла Юрием Парахиным. Предполагается установка 132 знаков 3.27 «Остановка запрещена». Решение обосновывается в документе обеспечением безопасности дорожного движения.

Управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства поручено внести изменения в Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла. Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя мэра Вадима Ничипорова.

Отметим, аналогично руководство города поступило после ремонта улиц Пионерской и Максима Горького.  Там также значительно ограничили парковку.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования