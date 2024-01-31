В Орле раздадут около 1,5 тысяч систем мониторинга глюкозы

Медизделия предназначены для детей с сахарным диабетом.

Как пояснили в Департаменте здравоохранения Орловской области, системы распределят среди родителей (или законных представителей) детей в возрасте от четырёх до семнадцати лет, больных диабетом первого типа. Они уже начали поступать в медицинские учреждения.

Получить систему непрерывного мониторинга глюкозы можно в поликлинике по месту прикрепления пациента. Изделие выдаётся по назначению врача – детского эндокринолога.

Если в поликлинике отсутствует такой специалист, назначение выдаст педиатр. Однако в таком случае получателю потребуется ещё и заключение о необходимости применения системы, выданное детским эндокринологом НКМЦ имени Круглой.

«В дальнейшем назначение системы НМГ проходит под контролем детского эндокринолога не реже одного раза в три месяца», – пояснили в депздраве.

Что касается детей с таким же диагнозом, но других возрастов, то тут ситуация сложнее. Родители (законные представители) таких пациентов в возрасте от ноля до двух лет имеют право на частичную компенсацию затрат на приобретение расходных материалов к системам непрерывного мониторинга глюкозы.

По детям в возрасте от двух до четырёх лет департамент прокомментировал ситуацию так: «Пока аукцион на закупку по этой категории на состоялся из-за отсутствия предложений от поставщиков. Продолжаем попытки по закупке».

Уточняющие вопросы можно задать в профильном Отделе организации медицинской помощи женщинам и детям орловского депздрава по телефону 43-51-54.

ИА «Орелград»