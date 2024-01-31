Под Орлом изъяли полтора килограмма «солей»

31.1.2024 | 18:00 Закон и порядок, Новости

Задержаны двое подозреваемых в наркопреступлениях.

Фото: УМВД по Орловской области

Крупную партию наркотиков изъяли в Болховском районе, сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Полиция получила информацию, что двое местных жителей (35 и 34 лет) могут быть причастны к незаконному распространению наркотических средств. Сведения подтвердились.

Подозреваемых задержали на въезде в Болхов. В их транспортном средстве и одежде нашли три свёртка с порошкообразным веществом общей массой 1485 граммов. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик — производное N-метилэфедрона.

Кроме того, в ходе дальнейшей работы в Орловском муниципальном округе полиция изъяла несколько «закладок» с тем же веществом. Они потянули ещё на 18 граммов. Оказалось, что «закладки» разместил по тайникам 34-хлетний фигурант – естественно, для их последующего сбыта.

В отношении орловцев возбуждены дела о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. На период предварительного следствия их заключили под стражу.

При проведении дальнейшей работы полицейские обнаружили и изъяли на территории Орловского муниципального округа несколько закладок с аналогичным наркотическим средством, общей массой порядка 18 граммов. Как установили полицейские, данные наркотики фигурант 1989 года рождения поместил в тайники с целью для дальнейшего сбыта бесконтактным способом.

Фото: УМВД по Орловской области
Фото: УМВД по Орловской области
Фото: УМВД по Орловской области

ИА «Орелград»


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