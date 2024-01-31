В Орле за год из 4200 раскрыли 1600 преступлений

Основные итоги работы полиции прозвучали в горсовете народных депутатов.

Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Орловского горсовета заслушали доклад начальника УМВД России по городу Орлу Алексея Архипова о деятельности подразделений полиции и структурных подразделений за 2023 год. Характеризуя состояние оперативной обстановки на территории города, докладчик отметил, что наблюдались определенные изменения в динамике преступности. Тем не менее, в целом она оставалась стабильной, а «принимаемые руководством управления, начальниками структурных подразделений меры позволили сохранить контроль за состоянием правопорядка на обслуживаемой территории».

Всего в минувшем году на территории города Орла было зарегистрировано 4202 преступления, принятыми мерами было раскрыто 1681 преступление. Как следует из доклада, на уровне 100 процентов сохраняется раскрываемость убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровью потерпевших. Наметилась позитивная динамика раскрываемости краж, в том числе квартирных, грабежей. Снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах. Докладчик также заявил о снижении удельного веса преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

«Определенный положительный результат достигнут сотрудниками отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции, которыми выявлено 61 преступление экономической и коррупционной направленности, из них 15 коррупционной направленности (14 – совершенных в крупном и особо крупном размере), – следует также из доклада. – На 8,5 процента сократилось количество поставленных на учет фактов поддельных денежных купюр. За анализируемый период времени было зарегистрировано 342 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Сотрудниками следственных подразделений города расследовано 698 эпизодов преступной деятельности, сотрудниками дознания – 557 эпизодов преступной деятельности».

Во взаимодействии с органами исполнительной власти и Управлением Росгвардии сотрудниками органов внутренних дел был обеспечен правопорядок при проведении 1720 массовых мероприятий в областной столице, в том числе при проведении выборов губернатора Орловской области и праздновании Дня народного единства. Грубых нарушений общественного порядка в ходе проведения мероприятий не было допущено, как не было допущено чрезвычайных происшествий и в местах оздоровительного отдыха детей.

ИА «Орелград»