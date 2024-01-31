Первые печатные книги покажут в Орле

«Бунинка» позвала на книжную выставку.

«Страницы истории первых орловских печатных книг» – под таким названием в Орловской областной библиотеке имени Бунина по 29 февраля 2024 года будет работать выставка, организованная в отделе краеведческих документов. Как пояснили организаторы, она посвящена 210-летнему юбилею книгоиздательской деятельности в Орле и выходу первой печатной книги, а также 175-летию со дня публикации книги Д.И. Басова. Экспозиция состоит из четырех разделов, первый из которых посвящен начальному периоду книгоиздательства в Орле.

«Орел в начале XIX века являлся одним из крупных центров провинциального книгоиздания в России, – говорят в областной библиотеке имени Бунина. – Об истории книгопечатания в городе на выставке представлены монография Ю.В. Жуковой «Книжное дело Орловской губернии: конец XVIII – начало XX вв.», научные статьи из сборников «Денисьевские чтения»; публикации членов клуба «Орловский библиофил». Особый интерес вызывает уникальный каталог «Книги, отпечатанные в Орле в 1814-1830 гг.», составленный первым председателем клуба «Орловский библиофил» А. С. Захаровым».

Второй раздел познакомит гостей выставки с книготорговцем Иваном Сытиным, который стал первым орловским книгоиздателем. Интересно, что в Орел он попал, преодолев долгий путь. Известно, что в конце XVIII века Сытин владел типографией в Петербурге, затем переехал в Смоленск, откуда, разоренный войной 1812 года, прибыл в Орел. С 1812-1813 года, как говорят в «Бунинке», работа Орловской губернской типографии тесным образом была связана с именем Сытина.

«Об орловском периоде деятельности Сытина, его роли в зарождении губернского книгоиздания представлены монография В.П. Сытина «История рода Сытиных в XVIII – XX вв.», публикации Т.Д. Крыловой в биобиблиографическом указателе «Деятели книжной культуры Орловского края», А.И. Кондратенко – в журнале «Образование и общество», – подсказали организаторы.

Третий раздел посвящен первой орловской книге, отпечатанной в 1814 году. Это было сочинение мистического характера «Нечто для размышления о молитве и сущности христианства». Автор этого произведений – И.В. Лопухин, уроженец Кромского уезда, известный масон и писатель, общественный деятель. На выставке представлено переиздание книги, вышедшей в серии «Золотая книга Орловщины».

«Завершает выставку раздел, посвященный 175-летию выхода записок Д.И. Басова «История города Орла», – говорят в «Бунинке». – Они стали публиковаться с 1849 года в популярных российских журналах «Северное обозрение», «Русская старина» и газете «Орловские губернские ведомости». Орловский мещанин, владелец лавки в Торговых рядах возле Богоявленской церкви, большой любитель и собиратель старины Дмитрий Иванович слушал рассказы жителей о минувших временах, записывал легенды и предания. В своей рукописи он сообщил о построении Орла, расположении улиц города, нравах и обычаях орловцев. Д.И. Басова считают первым историком города. Записанные им воспоминания послужили отправной точкой для будущих исследований орловских краеведов. На выставке представлены несколько переизданий записок Д.И. Басова».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»