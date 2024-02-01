Депутат облсовета Виктор Макаров вышел из фракции КПРФ

Теперь он является независимым народным избранником.

Макаров объяснил свой выход из фракции тем, что не доволен поведением своих коллег из облсовета, представляющих КПРФ, пишет «Орёлтаймс». В частности, народного избранника не устраивает тенденция фракции одобрять все инициативы, исходящие от регионального правительства.

Теперь он продолжит работать в облсовете, но в качестве внефракционного депутата.

Виктор Макаров родился в 1957-м году. Он выиграл выборы в облсовет в 2021-м в одномандатном избирательном округе №16 (в составе Орловского муниципального округа).

Орловец является генеральным директором нескольких компаний – ООО «ТД Агрозащита», ООО «ТД Амик», ООО «ИнвестЗащита». В облсовета Макаров занимает должность заместителя председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии.

ИА «Орелград»