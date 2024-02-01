Потомский подтвердил свой выход из КПРФ

1.2.2024 | 18:03 Новости, Политика

По его словам, это произошло уже давно.

Фото: соцсети Вадима Потомского

Информацию сообщил портал «Орловские новости». Бывший губернатор Орловщины сам «расставил точки над и» в данном вопросе.

«Давно», — подтвердил Вадим Потомский. Другие подробности пока не известны.

На официальном сайте КПРФ Потомский упоминался до 2020-го года включительно. Известно, что он входил в Центральный комитет партии.

Губернатором Орловской области Потомский являлся с 2014-го по 2017-й годы. В интервью для Daily Storm, которое он дал сразу после отставки, политик заявил, что не планирует выходить из КПРФ.

ИА «Орелград»


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