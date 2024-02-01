Орловцы пожаловались главе горсовета на застройщика

Сложности возникли при расселении территории на Наугорском шоссе.

Напомним, что здесь реализуют масштабный проект по комплексному развитию территории. Речь идёт об участке, который ограничен Наугорским шоссе и улицами Цветаева и Грановского. ООО «СЗ Строительно-монтажное управление № 2» планирует построить здесь пять 10-этажек на 850 квартир, а также три многоуровневых паркинга.

Строительство первого дома стартовало минувшим летом. В этом году в него должны заселить жильцов. В первую очередь, речь идёт о жителях аварийных домов, которые располагаются на участке.

Однако что-то пошло не так. На приём к председателю Орловского городского Совета народных депутатов Василию Новикову пришла инициативная группа, недовольная реализацией проекта. Известно, что граждане представляют жильцов дома по Грановского, 7.

«Хотят урегулировать спорный вопрос предоставления им жилья при программе комплексного развития территорий… Вопрос не простой. В ближайшее время встречусь с руководством застройщика ООО «СЗ «СМУ №2», чтобы прояснить эту ситуацию», – рассказал спикер горсовета Орла.

Ранее в соцсетях орловцы сообщали, что представители застройщика заключают с жильцами «авариек» договоры долевого участия, предупреждая, что за новые квартиры, возможно, придётся доплачивать. При этом юристы, якобы, исходят из разницы между ценами на квадратный метр в старом и новом жилье.

ИА «Орелград»