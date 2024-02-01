Директору ФК «Орёл» объявили выговор за рукоприкладство

Он избил детского тренера команды.

Такую информацию сообщает «Орёлтаймс», ссылаясь на собственные источники. СМИ утверждает, что инцидент проверяли в Департаменте физкультуры и спорта Орловской области. Это же подразделение областной администрации и вынесло соответствующее решение – дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Сам конфликт произошёл ещё летом минувшего года. Однако о нём стало известно в декабре, когда видеозапись избиения попала в СМИ и соцсети.

Согласно текущей версии, директор футбольного клуба «Орёл» Никита Фурсин нанёс несколько ударов детскому тренеру Олегу Милюкову прямо на стадионе имени Ленина. Сам Фурсин в интервью федеральным СМИ признал факт драки и объяснил, что напал на Милюкова, так как тренер позволял себе приходить на работу в нетрезвом состоянии.

Также директор «Орла» рассказал, что конфликт был полностью урегулирован «по горячим следам». Однако история всплыла после публикации скандального видео. Фурсин связал это с выходом футбольного клуба в профессиональную лигу – по его мнению, уже полузабытый инцидент попытались раздуть некие враждебные силы.

ИА «Орелград»