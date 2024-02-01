В Ливны доставят мироточащую икону

Она будет пребывать здесь с 8 по 11 февраля.

Это Бачуринская икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец». Новость сообщил местный телеканал «Принт ТВ».

Икону привезут в город по благословению епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария. Это образ современной работы софринских мастеров.

Считается, что икона начала мироточить в 1998-м году, в дни прославления святой Матроны Московской. Этот процесс происходит постоянно. Кроме того, верующие сообщали, что икона кровоточила во время террористических актов на Дубровке и в Беслане, а также при начале специальной военной операции на Украине.

Образ доставят в Свято-Сергиевский кафедральный собор 8 февраля перед вечерним богослужением.

ИА «Орелград»