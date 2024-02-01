Орловские медики купили для СВО три автомобиля

1.2.2024 | 14:00 Новости, СВО

Два из них уже переданы орловским участникам спецоперации.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Об этом в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков.

Также медицинское сообщество региона закупило для орловцев, которые находятся на передовой, дизельный генератор, насос, электропечи, планшеты, продукты питания и средства гигиены. Посылки бойцам передала заместитель руководителя Департамента здравоохранения Орловской области Светлана Жирова.

Однако главным подарком стали всё же автомобили. Для военнослужащих приобрели «УАЗ Патриот» и «Ниву Шевроле». Первый автомобиль передали разведчикам на Авдеевское направление, вторую машину – солдатам под Донецк. Также в ближайшее время военнослужащие получат от орловских медиков ещё одно транспортное средство – фургон «УАЗ Фермер».

«Благодарю медицинское сообщество за такую большую и очень важную помощь нашим защитникам. Отдельное спасибо говорю главным врачам ЦРБ, поликлиник, всем коллективам за регулярную помощь фронту», – высказался Клычков.

Помощь орловским военнослужащим оказывают и другие профессиональные сообщества нашей области. Так, коллектив Областного суда передал защитникам Отечества квадрокоптер Mavic 3, два тепловизионных монокуляра и два тепловизионных прицела, шесть бензопил, а также налобные фонари. Орловское предприятие «РФК» закупило для бойцов три квадрокоптера Mavic 3.

ИА «Орелград»


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