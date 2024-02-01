Иностранца с поддельными правами осудили в Орле

Иностранный гражданин признал вину и раскаялся в содеянном.

Как сообщает пресс-служба Орловского районного суда, рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина республики Туркменистан по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ. Было установлено, что он незаконно приобрел, хранил и использовал поддельное водительское удостоверение, предоставляющее право управления транспортными средствами. Иностранец попался правоохранителям в июле 2023 года на территории Орловского муниципального округа.

Водитель предъявил сотруднику ДПС удостоверение, которое у инспектора вызвало подозрения. Права тут же были проверены по базе данных, оказалось, что они поддельные. Впрочем, в дальнейшем этот факт подтвердила экспертиза, показавшая, что удостоверение не было изготовлено по технологии производства ФГУП «Госзнак». А только это предприятие выпускает настоящие права. В данном случае удостоверение было изготовлено при помощи обыкновенной цветной струйной печати.

В пресс-службе суда уточнили, что во время проведения дознания и в ходе рассмотрения дела в судебном процессе иностранный гражданин свою вину в совершении указанного преступления признал полностью, в содеянном раскаялся. По результатам рассмотрения дела иностранец был признан виновным и получил заслуженное наказание в виде принудительных работ. Приговор, впрочем, еще не вступил в законную силу.

К слову, минувшей осенью Орловский районный суд рассмотрел аналогичное уголовное дело, возбужденное в отношении россиянина по такой же статье. Было установлено, что в марте 2023 года он буквально купил права через Интернет, подыскав соответствующее объявление. Покупка обошлась ему в 100 тысяч рублей. Продавец передал поддельное удостоверение покупателю на парковке, его поиском занимается следствие. Как и в предыдущем случае, водитель попался прямо на дороге. Инспектор ДПС заподозрил, что права «липовые», что позднее подтвердила экспертиза. В данном случае виновный получил наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев.

ИА «Орелград»