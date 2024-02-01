На Орловщине впервые лишили гражданства РФ за преступление

1.2.2024 | 10:33 Закон и порядок, Новости

Такое решение вынесли в Управлении МВД.

Фото: ИА «Орелград»

Как сообщили в пресс-службе ведомства, гражданства России лишён 27-летний уроженец Молдавии. Мужчина стал россиянином в 2018-м году, причём получил паспорт в упрощённом режиме.

Однако он не оправдал доверие российских властей. В том же году Советский районный суд признал его виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере (без цели сбыта). Наказанием стал один год в колонии общего режима.

В итоге УМВД вынесло решение о прекращении гражданства. В полиции отметили, что в таких случаях стать россиянином ещё раз, даже через значительный период времени, уже не получится.

Новые поправки в закон «О гражданстве Российской Федерации» вступили в силу в октябре минувшего года. Они позволяют прекращать гражданство РФ, в том числе, ввиду совершения преступлений, посягающих на общественную и личную безопасность. Мера применяется только в отношении тех, кто стал россиянином не по праву рождения, а в результате приобретения или признания гражданства на основании федерального конституционного закона или международного договора.

ИА «Орелград»


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