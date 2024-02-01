Сорняки создали реальную угрозу Орловской области

Растения угрожают эпидемиологическому благополучию и продовольственной безопасности.

Территориальное Управление Россельхознадзора оценило карантинное фитосанитарное состояние территории Орловской области по состоянию на 30 января 2024 года. Всего в регионе установлено 98 карантинных фитосанитарных зон на общей площади 75 096,47 га, в том числе: по черному сосновому усачу, большому и малому черному еловому усачу – 26 фитозон на площади 33 143 га; по золотистой картофельной нематоде – 10 фитозон на площади 10 315,83 га; по амброзии полыннолистной – 2 фитозоны на площади 124,25 га; по амброзии трехраздельной – 1 фитозона на площади 43,17 га; по повилике – 59 фитозон на площади 31470,22 га.

Поясним, что усачи – это жуки разных видов, которые являются очень опасными вредителями лесов. Кроме того, эти жуки портят деревянные материалы. Амброзия и повилика – это растения-сорняки, каждый из которых представляет собой большую опасность. Например, амброзия является мощным аллергеном, так что она опасна и для здоровья людей. Повилика известна своей способностью душить другие растения, в том числе культурные. Истребить ее довольно сложно.

«В последние годы значительно увеличилось количество очагов этого карантинного сорняка на обочинах автомобильных дорог, которые находятся в непосредственной близости от полей, где выращиваются сельскохозяйственные культуры, – говорят в ТУ Россельхознадзора. – Это, прежде всего, связано с тем, что у повилики очень развита способность к вегетативному размножению, а при проведении мероприятий по содержанию дорог, включающих в себя скашивание травы, происходит ее интенсивное распространение на значительные расстояния».

Кроме того, повилика очень живуча. Попав на колеса автомобилей, она может преодолеть путь в сотни километров, а затем обосноваться на новой территории, постепенно захватывая ее. К слову, согласно приведенной статистике, в 2023 году на территории Орловской области было установлено 25 карантинных фитосанитарных зон на площади 21 532,71 га. Из них 65 процентов было установлено в связи с выявлением очагов повилики. Специалисты подчеркивают: распространение карантинных объектов создает реальную угрозу эпидемиологическому благополучию и продовольственной безопасности региона, включая его экспортный потенциал.

«Карантинные сорняки с обочин дорог попадают в посевы сельскохозяйственных культур, что приводит к засорению зерна семенами карантинных сорняков, а в дальнейшем запрету его экспорта и ограничению в использовании внутри страны, – пояснили в ведомстве. – Еще раз обращаем внимание производителей зерна на неукоснительное соблюдение фитосанитарного законодательства, необходимость проведения обследований, своевременного выявления и ликвидации очагов карантинных объектов».

ИА «Орелград»