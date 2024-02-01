Клычков пообещал орловцам ледяной дождь

Губернатор поручил подготовиться к очередным капризам погоды.

Тема обсуждалась на сегодняшнем совещании в областной администрации, сообщают «Орловские новости».

«Прогноз погоды на выходные нестабильный, но всё же ожидается переход в плюс, с ледяным дождем. Поэтому прошу все коммунальные службы быть наготове», — заявил губернатор.

Также Клычков поручил активнее использовать пескосоляную смесь в общественных местах. Губернатор отметил, что последствия таких природных явлений обходятся орловцам дорого. «Мы анализировали — с прошлого ледяного дождя в три раза увеличилось обращение в медучреждения», – указал он.

По данным «Гисметео», в субботу в Орле будет до минус пяти ночью и до минус одного днём, в воскресенье – до нуля в ночное время суток и до плюс двух в дневное время. Вечером первого выходного дня в городе выпадет мокрый снег, вечером воскресенья – снег с дождём.

ИА «Орелград»