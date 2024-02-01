На Орловщине пересчитали подписчиков госпабликов

1.2.2024 | 12:30 Новости, Общество

Их оказалось 1,2 миллиона.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщили в Центре управления регионом Орловской области.

На данный момент на Орловщине функционирует 1530 официальных государственных пабликов. Таким образом, в среднем на каждый из них приходится примерно по 784 подписчика.

В январе в госпабликах региона вышло около 8,5 тысяч публикаций, которые набрали 12 миллионов просмотров.

Как отметили в ЦУР, для администраторов таких ресурсов регулярно проводятся образовательные семинары, благодаря которым повышается качество страниц, а также общения и взаимодействия с подписчиками. В минувшем году на Орловщине провели 19 таких мероприятий, которые посетили 883 человека. Также 786 администраторов прошли онлайн-обучение по курсу «Академия госпабликов».

ИА «Орелград»


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