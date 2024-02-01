В Орле станет труднее ездить по Московской улице

Об этом сообщили в администрации Орла.

Ограничения движения введены на участке между перекрёстками с улицей Революции и Московским шоссе. Они будут действовать до 1 марта текущего года.

Причиной является проведение работ по увеличению уровня освещённости, пояснили в пресс-службе городской администрации.

Также в мэрии уточнили – временное ограничение движения означает, что в отдельные периоды времени на данном участке на проезжей части будет работать техника. Протяжённость участка составляет около 2,5 километра.

Подрядчика нашли в конце минувшего года. Работы будет проводить ООО «ПрофЭнерго». Цена контракта – 9,7 млн рублей.

ИА «Орелград»