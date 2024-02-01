В Орле «Славутич» может не пережить «Судбищенскую битву»

Над знаменитым кафе снова нависла угроза закрытия.

Напомним, что «Судбищенская битва» – это масштабный мемориальный комплекс, который будут создавать, в том числе, в самом центре Орла – рядом со зданием Торговых рядов.

Как сообщает «Орёлтаймс», в Орле состоялось заседание научно-методического совета по объектам культурного наследия (ОКН) при Управлении по госохране ОКН Орловской области. На нём обсуждались возможные изменения, связанные с созданием комплекса. Они касаются и «Славутича».

В частности, издание цитирует известного историка и краеведа Виктора Ливцова. Он прямо заявил: «Здание «Славутича» передадут музею».

“Дополнительно архитекторы заявили, что планируют отказаться от летнего кафе в районе Краеведческого музея. Взамен предлагается лёгкая крытая беседка, где будут собираться экскурсионные группы”, – пишет “ОТ”.

Ещё в декабре «Орёлград» направил официальный запрос в администрацию Орла. Мы попытались узнать о судьбе кафе из первых рук. Однако получили двусмысленный ответ.

«В соответствии с указанной концепцией размещение кафе «Славутич» в пределах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020303:5 не предусмотрено», – заявили в мэрии. Ответ подписал заместитель мэра Орла Алексей Степанов.

Впрочем, на заседании озвучивались и планы более радикальных перемен. В частности, участники встречи предлагают упразднить арку в здании Торговых рядов и заменить её двухэтажным переходом, который будет вести из одной части исторической постройки в другую.

ИА «Орелград»