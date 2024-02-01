Под Орлом в сгоревшем доме нашли тело мужчины

Погибшему было 63 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Сигнал о пожаре поступил в службу спасения этой ночью около 2 часов 30 минут. Горел жилой дом, расположенный в посёлке Шаблыкино в Школьном переулке.

Когда пожарные прибыли на место, строение полыхало по всей площади. В результате ЧП дом выгорел изнутри, также частично обрушилась его кровля. В 2 часа 50 минут на месте пожара обнаружили тело мужчины.

Последствия ЧП ликвидировали силами 37-й пожарно-спасательной части Шаблыкинского района и 33-й пожарно-спасательной части Сосковского района. Причины предстоит установить специалистам.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 12 раз. Шесть из них пришлись на ликвидацию возгораний, столько же – на помощь населению.

ИА «Орелград»