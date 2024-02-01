Под Орлом в сгоревшем доме нашли тело мужчины

1.2.2024 | 11:00 Новости, Происшествия

Погибшему было 63 года.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Об этом сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Сигнал о пожаре поступил в службу спасения этой ночью около 2 часов 30 минут. Горел жилой дом, расположенный в посёлке Шаблыкино в Школьном переулке.

Когда пожарные прибыли на место, строение полыхало по всей площади. В результате ЧП дом выгорел изнутри, также частично обрушилась его кровля. В 2 часа 50 минут на месте пожара обнаружили тело мужчины.

Последствия ЧП ликвидировали силами 37-й пожарно-спасательной части Шаблыкинского района и 33-й пожарно-спасательной части Сосковского района. Причины предстоит установить специалистам.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 12 раз. Шесть из них пришлись на ликвидацию возгораний, столько же – на помощь населению.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования