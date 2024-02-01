Областные власти рассказали о реконструкции аэропорта

Некоторые объекты «практически готовы».

Ситуацию на объекте осветили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области. Впрочем, особой конкретики не прозвучало.

Так, власти сообщили, что «практически готова» площадка авиационно-санитарной станции, а также подъездная дорога к ней. Кроме того, в пресс-службе указали, что сейчас на объекте проводятся работы по устройству взлётно-посадочной полосы с искусственным покрытием, а также здания аэровокзала.

Опубликовано свежее фото из аэропорта. Также в пресс-службе губернатора подтвердили, что объект назовут в честь Ивана Тургенева, так как именно такой вариант поддержали пользователи в социальных сетях.

Напомним, что в январе сроки реконструкции аэропорта перенесли. Теперь это 8 октября текущего года. Ранее первый этап реконструкции должны были завершить 29 декабря 2023 года.

ИА «Орелград»