Оштрафован подрядчик, оставивший больных детей без мебели

1.2.2024 | 11:30 Медицина, Новости

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Надзорное ведомство привлекла к ответственности индивидуального предпринимателя, который должен был поставить медицинскую мебель в детскую поликлинику Ливенской ЦРБ, но не сделал это вовремя.

Два соответствующих контракта были заключены между ИП и «Орёлгосзаказчиком» в рамках национального проекта «Здравоохранение». Однако бизнесмен провалил сроки. В итоге прокуратура возбудила административное дело.

Суд рассмотрел его и оштрафовал ИП на общую сумму 60 тысяч рублей. «В настоящее время мебель в поликлинику поставлена», – уточнили в органе надзора.

Напомним, новую детскую поликлинику открыли в Ливнах в сентябре минувшего года. Трёхэтажное здание общей площадью 2,8 тысячи квадратных метров построили с нуля. Работы обошлись в 178 миллионов рублей.

ИА «Орелград»


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