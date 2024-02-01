В Орле защитят президентские выборы

В облизбирком поступили специальные марки для защиты избирательных бюллетеней.

В Орел доставлены специальные знаки (марки), предназначенные для защиты избирательных бюллетеней на выборах президента Российской Федерации. Об этом сообщили в Избирательной комиссии Орловской области. Всего в регион поступило 601 100 штук таких марок, ровно по количеству избирательных бюллетеней, которые будут использованы на предстоящих выборах. В облизбирком эти марки доставили сотрудники ФГУП «Главный центр специальной связи».

«Марки наклеиваются на избирательные бюллетени и служат дополнительной степенью их защиты от подделки, – следует из сообщения Избирательной комиссии Орловской области. – В дальнейшем марки будут распределены между территориальными и участковыми избирательными комиссиями».

Это не единственные меры защиты, которые будут применены на предстоящих в марте выборах президента. Об этом говорилось на Координационном совещании по обеспечению правопорядка в Орловской области, которое провел губернатор Андрей Клычков. «В ходе проведения выборов президента России наша задача – максимально обеспечить в области общественную безопасность и стабильность», – подчеркнул он.

С докладом выступила и председатель облизбиркома Лилия Пиняева. Она проинформировала участников заседания о принимаемых мерах по обеспечению общественной безопасности и правопорядка на избирательных участках и во время поквартирного обхода избирателей членами участковых избирательных комиссий в рамках реализации проекта «ИнформУИК». По ее словам, во взаимодействии с органами местного самоуправления проработаны вопросы выделения резервных помещений для голосования и передвижных избирательных участков. Во всех муниципальных образованиях планируется либо создание передвижных избирательных участков, либо будет предусмотрено резервное помещение для голосования».

«В дни голосования планируется использование 302 стационарных металлодетекторов, в контурах безопасности которых будет находиться 331 избирательный участок, – сообщает облизбирком. – Указанные меры позволят обеспечить безопасность более 450 тысяч (75,4 процента) избирателей. На остальных избирательных участках будут использоваться ручные металлодетекторы».

ИА «Орелград»