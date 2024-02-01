В Орле гаишники взялись за курьеров

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические беседы.

Сотрудники отделения по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции УМВД по городу Орлу провели профилактическую беседу с курьерами. Об этом сообщается на сайте правоохранительного ведомства. Мероприятие было проведено в целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортного травматизма. Акцент сотрудники ГАИ сделали на курьерах, которые доставляют продукты питания на велосипедах. Это очень удобное в городской черте и дешевое средство передвижения. Однако не стоит забывать о том, что велосипедисты тоже являются полноценными участниками дорожного движения.

Об этом, увы, напоминает и тревожная статистика, которую привели в Управлении ГИБДД. Согласно ей, в 2023 году на территории города Орла было зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий с велосипедистами (наезд на велосипедиста), из которых 6 происшествий подлежат государственной статистической отчетности. В результате указанных инцидентов один человек погиб и пять человек получили ранения. В двух таких ДТП, к счастью обошедшихся без пострадавших, участниками оказались курьеры, осуществлявшие доставку на велосипедах.

«И даже в зимний период времени доставщики продолжают пользоваться велосипедами для передвижения, – говорят в УГИБДД. – Погодные условия и ограниченное время порой заставляют их торопиться. Из-за этого возникают аварийные ситуации на дороге. Полицейские отмечают, что эта категория участников дорожного движения требует особого внимания. Ограниченное время, за которое велосипедист должен преодолевать расстояние, как следствие – спешка, сопряжены с нередким нарушением Правил дорожного движения».

Об этом и говорили в ходе профилактических бесед полицейские курьерам. Сотрудники ГАИ ознакомили их с вышеприведенной статистикой, напомнили о необходимости знать и соблюдать Правила дорожного движения. Перечислили самые распространенные нарушения, которые в Орле допускают велосипедисты. Среди них: пересечение пешеходного перехода на велосипеде, не спешившись; пересечение проезжей части в неположенном месте; передвижение по проезжей части в нарушение требований ПДД; нахождение на проезжей части без цели ее перехода; нарушение правил движения по тротуарам.

«В рамках беседы полицейские рассказали курьерам об основах безопасности во дворах, жилых зонах и проезжей части, о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде или экипировке, – сообщили в ведомстве. – Также сотрудники Госавтоинспекции акцентировали внимание граждан на том, что гаджеты и наушники только принесут вред, когда велосипедист находится в движении. Такие профилактические мероприятия продолжатся с сотрудниками, осуществляющими доставку на двухколесном транспортном средстве, и далее».

ИА «Орелград»